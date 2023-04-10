ЧП в Москве: почти 40 человек отравились химикатами в пункте выдачи курьерской службы

В пункте выдачи курьерской службы «СДЭК» на северо-востоке Москвы около 40 человек отравились парами химикатов, содержавшихся в посылке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По сведениям издания, инцидент произошел в помещении на Ивантеевской улице. Разбилась посылка с пятилитровой бутылкой формалина, смешанного с формальдегидом (не менее 37% концентрации), метанолом (0,7%) и кислотой (0,02%) для консервирования крыс и лягушек.
Людей сильно тошнило, у двух человек было предобморочное состояние. При этом у пострадавших кружится голова и горит носоглотка. Всех экстренно эвакуировали из помещения.
Как отмечается, посылка с химикатами была очень плохо упакована, и отправлена из Ярославля в Москву незаконно.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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