«Самоубийственные меры»: война Запада за российские ресурсы грозит обернуться обострением глобального кризиса

Запад намеренно обостряет кризис глобальной экономики, продолжая развязанную им войну за российские ресурсы. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, санкции США и ЕС против РФ ухудшают ситуацию, прежде всего, в западной экономике.

«В Евросоюзе продолжают принимать самоубийственные меры для своей экономики. Они имели положительное сальто торгового баланса, сейчас имеют отрицательный торговый баланс более чем на 400 млрд евро. Они просто свою экономику «закопали». Хотя они говорят, что нормально прошли зиму, никто не замерз и газ есть в хранилищах, но у вас еще 100 лет может быть газ в хранилищах, но посмотрите, что творится с балансом. Есть показатели, которые гораздо более важны, чем газ в хранилищах… Западные экономики ударили по себе очень сильно», – подчеркнул Колташов.

Эксперт обратил внимание, что обострение кризиса в ЕС и США негативным образом скажется на экономиках остальных государств. «В России девальвируют рубль, но, по крайней мере, сохраняют за людьми рабочие места. Потому что иначе, возможно, сокращалось бы производство в условиях, когда конъюнктура еще ухудшится под влиянием уже не банковского кризиса США, а более многообразного спада в различных сферах экономики. Например, в сфере услуг, что способно прям-таки обрушить потребление на Западе, если там начнут в сфере услуг увольнять людей массово», – полагает он.

Как считает Колташов, США и ЕС сами создали условия для глобально кризиса, развязав войну против России. «Запад хочет забрать российские ресурсы – он ведет войну ради этого. Ради этого он подготовил Украину и вооружил ее, произведя первоначально госпереворот, приведя к власти радикальные бандеровские по своей идеологии элементы, фашистские по сути. Несмотря на выборы, на весь антураж, это все равно была система, которая фашизировалась день ото дня. Причем – после Порошенко гораздо быстрей, чем при нем», – констатировал он.

Как полагает эксперт, «предвидится очень непростой экономический год». «С точки зрения внешней торговли ситуация, будет сложной, санкции сохраняются, мировой рынок переходит в более угнетенное состояние… Достаточно просто посмотреть, сколько за первый квартал этого года было уволено в Америке IT-компаниями персонала. Там порядка 120 тысяч человек потеряли работу. Ситуация обещает быть очень непростой. Это будет давить на развивающиеся рынки. Могут последовать и торговые ограничения Запада в отношении Китая. Это возможно. Все это осложнит ситуацию на рынках, будет создавать стрессы», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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