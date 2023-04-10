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Понедельник, 10 апреля 2023, 17:45 мск

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Склад автозапчастей выгорел в Подмосковье на площади 1,8 тыс квадратных метров

Крупный пожар произошел в складском ангаре в подмосковном Нахабино. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

«В 14.42 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск, поселок Нахабино, улица Панфилова, дом 26 «А». В 15.45 локализация пожара», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что возгорание возникло на складе автозапчастей. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В СМИ со ссылкой на МЧС отмечают, что пожар распространилася на площади 1800 квадратных метров.

Некоторые очевидцы утверждают, что перед началом пожара слышали взрыв. По одной из версий, причиной возгорания стал взрыв кислородного баллона.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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