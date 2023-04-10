СК при расследовании убийства московской пенсионерки вышел на сектантов из «Академии центр света»

Следственный комитет в рамках расследования дела об убийстве московской пенсионерки провел обыски в тренинговом центре «Академия центр света». Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый являлся активным участником тренингового центра «Академия центр света». В связи с этим сегодня следователями столичного СК при поддержке оперативных служб проведен обыск по месту жительства организаторов данного центра. По изъятым предметам и документам, имеющие значение для дела назначен ряд экспертиз в том числе психолого-лингвистическая и религиоведческая», – говорится в сообщении.

В Следкомитете напомнили, что 21 сентября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Ангарская в Москве, было обнаружено мумифицированное и скелетированное тело женщины 1934 года рождения, упакованное в полиэтилен и обернутое в ткань. В связи с эти было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения, который на протяжении 15 лет снимал комнату у потерпевшей. Мужчина заключен в СИЗО, ему предъявлено обвинение. Фигурант дал признательные показания. При этом выяснилось, что обвиняемый долгое время от имени погибшей пенсионерки общался по телефону с соцработниками и получал социальные выплаты.

Организация «Академия центр света» была создана Анной Камаллаей Хефорс, которая называет себя «духовным проводником» и «носителем высокоразвитого сознания». Также она является автором курсов «Сознание Христа» и «Золотой геном».

Москва, Андрей Дорофеев

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