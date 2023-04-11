Колледжи Москвы втрое увеличат набор на обучение по авиастроительным специальностям

Втрое больше студентов в этом году поступят в столичные колледжи на целевое обучение в области авиастроения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Наша ключевая задача – организовать кадровую поддержку промышленности для решения важнейших государственных задач в сфере авиастроения. Одним из ярких примеров партнерства является целевое обучение студентов для госкорпорации «Ростех». В прошлом году на эту программу поступили 463 студента, а в этом году цифры приема увеличены более чем в три раза – до 1700 студентов», – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В работе будет задействовано 14 столичных колледжей. Возросшая потребность в кадрах связана с увеличением производственной программы и объемов гособоронзаказа. Цель проекта – готовить специалистов, которые после окончания учебного заведения будут максимально готовы к реальной работе. Студенты будут обучаться по специальностям, востребованным в авиастроении, при этом 70 процентов учебного времени будет занимать практика в производственных цехах.

Молодым людям доступен большой выбор специальностей, в числе которых «мехатроника и мобильная робототехника», «производство и обслуживание авиационной техники», а также «производство авиационных двигателей», «эксплуатация беспилотных авиационных систем» и другие направления.

Каждый студент приобретет навыки минимум по пяти профессиям и станет мультиквалифицированным специалистом, востребованным сразу в нескольких областях. Помимо хорошей теоретической базы, молодые люди получат опыт решения прикладных задач на производстве. Определять качество обучения будут с помощью квалификационных экзаменов по стандартам работодателя и независимой оценки.

По словам индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова, программа предусматривает выплаты студентам за трудоустройство на время практики в размере от 24 тысяч рублей в месяц и повышенную стипендию: 14 тысяч рублей для отличников и 10 тысяч рублей – для имеющих оценки «хорошо» и «отлично». Выпускников ждет гарантированное трудоустройство на предприятиях авиационного комплекса «Ростех», среди которых АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», концерн «Радиоэлектронные технологии», холдинги «Вертолеты России» и «Технодинамика».

Кроме того, в рамках программы будет расширена и подготовка наставников, которые помогут молодым специалистам быстрее осваиваться на предприятиях. Если в прошлом году были обучены 54 человека, то в 2023-м подготовят уже 400 опытных специалистов.

В свою очередь, для сотрудников колледжей станут доступны стажировки на заводах. Это позволит преподавателям знакомиться с новейшими технологиями авиастроения и вносить изменения в учебные программы с учетом потребностей работодателей. В нынешнем году такие стажировки пройдут 34 преподавателя и мастера производственного обучения.

Москва, Андрей Дорофеев

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