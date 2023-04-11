российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 апреля 2023, 11:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы

Два человека пострадали при обрушении лесов на строительстве многоэтажки в столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«При обрушении строительных лесов на объекте незавершенного строительства на ул. Сергея Бондарчука пострадали два работника. Они госпитализированы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

СК при расследовании убийства московской пенсионерки вышел на сектантов из «Академии центр света» / ЧП в Москве: почти 40 человек отравились химикатами в пункте выдачи курьерской службы / Мужчина с пистолетом пытался прорваться к главному зданию минобороны РФ / Суд в Москве вынес приговор организаторам ячейки «Свидетелей Иеговы»* / В Москве задержали организатора серии нападений выходцев из Средней Азии на прохожих / В Москве раскрыто покушение на убийство 23-летней давности / В пруду Измайловского парка Москвы погибла рыба / Житель столицы похитил и насиловал свою знакомую

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,