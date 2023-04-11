Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы

Два человека пострадали при обрушении лесов на строительстве многоэтажки в столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«При обрушении строительных лесов на объекте незавершенного строительства на ул. Сергея Бондарчука пострадали два работника. Они госпитализированы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

Москва, Андрей Дорофеев

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