Охранник магазина электроники вынес товар почти на 3 млн рублей

В Москве задержан охранник магазина бытовой техники и электроники, который вынес из вверенного ему объекта крупную партию товара. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Предварительно установлено, что злоумышленник, работавший в данной торговой точке, отключил камеры видеонаблюдения и сигнализацию, после чего проник в служебное помещение и похитил оттуда мобильные телефоны и денежные средства из кассы. В ходе проведённого обыска по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных вещей и финансов», – говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, общий размер нанесенного собственникам магазина ущерба составил более 3 млн рублей.

В отношении 48-летнего мужчина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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