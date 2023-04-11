Полицейские задержали мигрантов, похитивших коммерсанта в Подмосковье

Правоохранители задержали в Подмосковье и Калужской области двоих иностранцев, скрывавшихся после неудачного вооруженного похищения коммерсанта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в январе 2023 года обвиняемые, желая получить денежные средства в качестве выкупа, решили похитить своего знакомого. Для реализации задуманного 14 января 2023 года в городе Котельники злоумышленники проследовали на своем автомобиле за машиной мужчины и в какой-то момент совершили столкновение с автомобилем. Выйдя из машины, обвиняемые нанесли несколько ударов прикладом огнестрельного оружия брату знакомого, который находился в одном автомобиле с потерпевшим, и насильно поместили знакомого в свой автомобиль, после чего попытались скрыться», – говорится в сообщении ведомства.

Родственник потерпевшего погнался за злоумышленниками. В ходе погони автомобиль обвиняемых был через час остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на Липецкой улице Москвы. Похищенного предпринимателя освободили.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, гражданин одного из государств ближнего зарубежья, находившийся за рулем машины, на которой передвигались похитители, был задержан сразу. Однако двоим соучастникам удалось скрыться.

«Спустя два месяца в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение двоих сообщников и задержали их по адресам проживания в городах Видное и Обнинске. В ходе обысков изъяты документы, мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты и маски-балаклавы», – отметила Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Все фигуранты арестованы.

По словам представителя МВД, имеются основания полагать, что мужчины могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

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