Двухлетний ребенок получил травмы из-за падения мужчины в подземный переход

В Москве мужчина упал с парапета в подземный переход и травмировал двухлетнего ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

ЧП произошло накануне на Комсомольской площади. «Произошло падение мужчины 1978 года рождения. Последний упал на коляску, в которой находился малолетний мальчик 2021 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливается полная картина произошедшего, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Ребенок госпитализирован в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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