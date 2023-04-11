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Вторник, 11 апреля 2023, 16:01 мск

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Двухлетний ребенок получил травмы из-за падения мужчины в подземный переход

В Москве мужчина упал с парапета в подземный переход и травмировал двухлетнего ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

ЧП произошло накануне на Комсомольской площади. «Произошло падение мужчины 1978 года рождения. Последний упал на коляску, в которой находился малолетний мальчик 2021 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливается полная картина произошедшего, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Ребенок госпитализирован в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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