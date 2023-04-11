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Вторник, 11 апреля 2023, 17:49 мск

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В Подмосковье очевидцу убийства пришлось отстреливаться

В подмосковном Долгопрудном очевидцу убийства пришлось применить травматический пистолет, чтобы остановить гнавшегося за ним мужчину с ножом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Инцидент произошел 7 апреля около бытовки на территории промзоны в Лизачевском проезд, где было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. «Лицо, причастное к совершению преступления, было застигнуто очевидцем на месте преступления, после чего злоумышленник, держа в руке нож, побежал за мужчиной. Очевидец, сделав предупредительный выстрел из травматического пистолета в воздух, выстрелил в преследующего его мужчину, причинив ему ранения в область шеи и лопатки», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый был госпитализирован. По факту убийства 60-летнего мужчины и покушения на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. ч 1 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты изъяли на месте происшествия предметы, имеющие значение для следствия, в том числе орудие преступления, проведены допросы, назначено проведение комплекса судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая, биологическая.

«В настоящее время подозреваемый, в связи с имеющимся психическим расстройством, помещен в специализированное медицинское учреждение», – уточнили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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