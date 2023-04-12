Единый реестр военнообязанных запустят не раньше осени – глава минцифры

Единый реестр военнообязанных в России может быть создан не раньше начала осеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщил глава минцифры Максут Шадаев в телеграм-чате MIT, посвященном обсуждению вопросов, актуальных для сотрудников IT-отрасли.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», – пояснил министр.

По его словам, разработкой реестра занимается минцифры по заданию минобороны. Целью этой работы чиновник назвал систематизацию сведений о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечение их актуализации в режиме онлайн. При этом, как уточнил Шадаев, с граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и прочего, которая предусмотрена в действующем на данный момент законодательстве. Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через «Госуслуги».

«Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая – повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, – не должны их получить», – добавил Шадаев.

Накануне Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью.

Москва, Андрей Дорофеев

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