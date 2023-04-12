Глава минцифры рассказал, как можно будет обжаловать повестку в военкомат

После введения единого реестра военнообязанных граждане, имеющие право на отсрочку от службы в армии, смогут обжаловать повестки в военкомат через портал госуслуг. Об этом глава минцифры Максут Шадаев сообщил в телеграм-чате MIT, посвященном обсуждению вопросов, актуальных для сотрудников IT-отрасли.

«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на «Госуслугах» и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы», – написал министр.

По его словам, обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме – в течение 5 дней.

«При этом обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта», – добавил Шадаев.

Он также отметил, что со всеми региональными призывными комиссиями минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками ИТ-отрасли. При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке.

«Кстати, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на «Госуслугах», – подчеркнул глава минцифы.

11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью.

Москва, Андрей Дорофеев

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