Бывший московский мундеп Брюханова стала фигурантом дела за фейки об армии

В отношении бывшего муниципального депутата столицы Анастасии Брюхановой возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, Брюханова публично разместила видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц в видеохостинге YouTube, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины. Противоправная деятельность женщины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России», – говорится в сообщении ведомства.

Экс-мундеп обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – пять лет лишения свободы.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск, добавили в Следкомитете.

По данным СМИ, в настоящее время Брюханова живет за пределами России.

Ранее она являлась муниципальным депутатом от партии «Яблоко» в московском районе Щукино. В 2021 году Брюханова баллотировалась на выборах в Госдуму, но проиграла в гонке.

Москва, Андрей Дорофеев

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