Замотал скотчем: жителя Москвы задержали за сексуальное насилие над бывшей подругой

В Москве задержан местный житель за издевательство над бывшей подругой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 9 апреля. «Фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенном на улице Демяна Бедного в городе Москве, на почве возникшего конфликта нанес несколько ударов своей бывшей девушке, после чего стремясь подавить волю последней и ограничить ее возможности к сопротивлению, замотал скотчем руки и ноги потерпевшей и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»