Сотрудник столичного сервисного центра украл наушники на 7,5 млн рублей

В Москве совершена самая масштабная кража наушников AirPods. Как сообщает телеграм-канал Mash, сотрудник сервисного центра украл почти 400 пар устройств.

По сведениям издания, 27-летний Иван с ноября прошлого года чинил электронику в сервисном центре «Прометей» на рынке «Горбушка». Вскоре он придумал преступную схему, которую реализовал в марте. Весь месяц молодой человек заказывал со склада наушники и, накопив 376 пар AirPods, исчез вместе с товаром.

Ущерб составил 7,5 млн рублей.

Работодатели подали заявление в полицию. В подтверждение кражи у них есть документы, чеки и записи с камер видеонаблюдения. Сейчас правоохранители занимаются поиском злоумышленника.

Москва, Андрей Дорофеев

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