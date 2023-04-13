Заковал в наручники и избивал: житель Подмосковья задержан за вымогательство у знакомого почти 2 млн рублей

Житель Подмосковья с помощью побоев и наручников вымогал у знакомого москвича 1,8 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка главного управления МВД.

«Потерпевший взял у подозреваемого взаймы 36 тысяч рублей, но в обговорённые сроки из-за финансовых трудностей не вернул. Назначив заёмщику встречу, злоумышленник пришёл к условленному месту вместе со своими товарищами, надел на должника наручники, затем избил и потребовал вернуть деньги в размере, превышающем сумму долга в 50 раз. Противоправные действия вымогателя на камеру мобильного телефона снимали его приятели», – говорится в сообщении ведомства.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, пострадавший согласился на поставленные условия, но после освобождения обратился в полицию. Правоохранители установили и задержали всех участников конфликта.

В отношении 20-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

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