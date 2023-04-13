Гендиректор подмосковной теплоснабжающей компании ответит в суде за растрату более 100 млн рублей

В подмосковном Воскресенске перед судом предстанет бывший генеральный директор теплопоставляющей организации, обвиняемый в крупной растрате бюджетных средств. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором организации, оказывающей услуги по теплоснабжению, совершил растрату денежных средств, вверенных ему в рамках инвестиционной программы по развитию теплоснабжения Воскресенского муниципального района в сумме не менее 112 млн рублей на иные цели, не связанные со строительством котельных, выполнив 1 из 9 мероприятий, предусмотренных программой», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

Как отметили в СК, в рамках расследования уголовного дела был проведен комплекс судебных экспертиз, среди которых компьютерно-технические, бухгалтерские, строительная, осуществлены выемки документации финансово-хозяйственной деятельности организации.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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