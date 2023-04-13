Подмосковный суд отправил на десятилетия в колонию участников расстрела семьи с ребенком

Московский областной суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, которые расстреляли супружескую пару с дочерью-подростком и сожгли их дом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что Андрей Логутенков в ночь на 3 декабря 2020 года, находясь в СНТ «Зеленый огонек – 2» д. Зубово Волоколамского городского округа Московской области, на фоне личных неприязненных отношений, вызванных конфликтом с соседями по участку, совершил поджог принадлежащего им дома. Затем в этот же день Логутенков совместно с Ильей Боярышевым при пособничестве Николая Кочина с помощью имевшегося оружия расстреляли автомобиль, в котором находилась супружеская пара и их 16-летняя дочь. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Тела погибших и их автомобиль злоумышленники сожгли неподалеку от места совершения убийства.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 5 ст. 33, пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (пособничество в умышленном уничтожении имущества), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, основных частей и боеприпасов), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон).

Суд приговорил Логутенкова к пожизненному лишению свободы, Боярышева – к 22 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, Кочина – к 20 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 100 тыс рублей.

Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого и особого режимов.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»