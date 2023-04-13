Подростки в Москве подожгли ровесника из-за самоката

В Москве 11-летний школьник попал в больницу с ожогами после того, как сверстник засунул ему за шиворот подожженный лист бумаги. Как сообщает «МК», подростки повздорили из-за самоката.

Конфликт произошел в столичном районе Марфино во второй половине дня. Четвероклассник вышел погулять во двор с самокатом. Группа подростков попросила покататься, а после согласия – один из них назад возвращать транспортное средство не захотел. Более того, парни начали глумиться над самим владельцем самоката: обзывали его, толкали в грудь, а потом закинули его самокат на крышу гаража, пишет издание.

Апофеозом буллинга стал поступок одного из школьников, который поджег зажигалкой лист бумаги и засунул его владельцу самоката за воротник. В итоге мальчик с ожогами 1-й и 2-й степеней был госпитализирован. По словам врачей, ему очень повезло, что от огня не вспыхнули волосы, иначе он пострадал бы гораздо сильнее.

Полиция проводит проверку.

Москва, Андрей Дорофеев

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