Лжесоцработники обчистили квартиру московской пенсионерки на 3 млн рублей

Воры, представившиеся соцработниками, вынесли из квартиры 87-летней москвички деньги и драгоценности на 3 млн рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, первоначально потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником пенсионного фонда. Она рассказала о дополнительных выплатах, для получения которых необходимо заполнить заявление. Незнакомка сообщила, что помощь в оформлении документов могут оказать на дому её коллеги.

«Спустя некоторое время к хозяйке пришли две незнакомки, назвавшиеся соцработниками. Под предлогом заполнения документов они прошли в квартиру. Пока одна из гостей консультировала бабушку, её спутница, делая вид, что разговаривает по телефону, прошла в другую комнату, где из шкафа похитила наличность и драгоценности. После заполнения заявления визитёрши ушли, а пенсионерка заметила пропажу имущества только на следующий день, после чего обратилась в полицию», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники угрозыска задержали 25-летнюю девушку и 20-летнего молодого человека. По данным полиции, девушка отвлекала потерпевшую во время кражи, а парень выполнял роль водителя, который привёз, а затем забрал обеих подельниц. Незаконно добытые деньги и украшения они поделили между собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная организованной группой). Фигуранты заключены под стражу. У подозреваемой изъяты похищенные золотое кольцо и кулон для возврата законной владелице.

Сейчас правоохранители устанавливают личности и местонахождение других участников преступной схемы, в том числе женщины, которая непосредственно похитила чужое имущество.

Москва, Андрей Дорофеев

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