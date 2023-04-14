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Пятница, 14 апреля 2023, 13:15 мск

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Первоклассник в Москве попал в больницу, понюхав найденный у школы порошок

На севере Москвы семилетний мальчик попал на больничную койку, понюхав неизвестный порошок. Как сообщает «МК», пакет с веществом ребенок нашел возле школы.

По сведениям издания, инцидент произошел накануне. Мальчик гулял с друзьями у школы в Конаковском проезде. В какой-то момент он обнаружил на земле пакет с белым порошком с ароматом клубники.

Ребенок случайно рассыпал порошок, часть вещества попала ему на лицо, и мальчик его понюхал. Вскоре у школьника началась слабость, он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Порошок отправлен на экспертизу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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