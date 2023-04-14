Следователи выясняют причины внезапной смерти ребенка в подмосковной школе

В одной из частных школ Подмосковья шестилетний ребенок внезапно почувствовал себя плохо и умер. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, утром 12 апреля 2023 года мальчик пришел в частную школу, расположенную в селе Быково Раменского городского округа. В какой-то момент ребенок почувствовал признаки недомогания и обратился к классному руководителю, после чего потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Следкомитетом организована доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к смерти мальчика. Проводятся опросы сотрудников частного учебного заведения и родителей ребёнка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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