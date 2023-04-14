Мужчина, беспричинно зарезавший в Москве двух человек, признан невменяемым

Суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении мужчины, который год назад беспричинно зарезал в Москва двух человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Речь идет о серии преступлений, которые были совершены 8 марта 2022 года. Вначале фигурант угнал машину, стоявшую с включенным двигателем на парковке вблизи одного из жилых домов на улице Ангарской. Прокатившись по городу, мужчина бросил автомобиль в районе Дмитровского шоссе.

«В этот же день, находясь в холле отеля, расположенного на Дмитровском шоссе, мужчина вступил в диалог с ранее ему незнакомым посетителем и, угрожая ему предметом, внешне схожим с ножом, беспричинно замахнулся, пытаясь нанести удар. Посетителю удалось увернуться, а нападавший с места происшествия скрылся. После этого, на ул. Грузинский Вал он нанес 13 ударов туристическим ножом проходившему мимо мужчине, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», – уточнили в прокуратуре.

Затем буйный гражданин проследовал на станцию «Белорусская» Кольцевой линии московского метро, вошел в вагон и заговорил с неизвестным ему пассажиром. Выйдя вместе с попутчиком на станции «Комсомольская», он беспричинно нанес ему туристическим ножом пять ударов в шею и грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

«Согласно заключениям комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его в периоды, относящиеся к инкриминируемым деяниям, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». – отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим, прокуратура направит уголовное дело в Московский городской суд для применения принудительной меры медицинского характера. Сейчас мужчина содержится под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

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