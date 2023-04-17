Кафе «ПловЦентр» горит на западе Москвы

Пожарные второй час ведут борьбу с огнем в здании кафе, расположенном на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 11:03 17.04.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Бережковская наб., д.20Б. По прибытии пожарных выяснилось, что происходит загорание в административном здании на общей площади около 200 кв. м. Предварительно в здании расположено кафе», – говорится в сообщении ведомства.

По данным администрации заведения, в горящем здании нет людей.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, к настоящему моменту произошло частичное обрушение кровли здания

«На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко», – отметили в надзорном ведомстве.

В СМИ уточняют, что от пожара пострадало кафе «ПловЦентр».

Москва, Андрей Дорофеев

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