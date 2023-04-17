российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 апреля 2023, 12:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Кафе «ПловЦентр» горит на западе Москвы

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Пожарные второй час ведут борьбу с огнем в здании кафе, расположенном на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 11:03 17.04.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Бережковская наб., д.20Б. По прибытии пожарных выяснилось, что происходит загорание в административном здании на общей площади около 200 кв. м. Предварительно в здании расположено кафе», – говорится в сообщении ведомства.

По данным администрации заведения, в горящем здании нет людей.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, к настоящему моменту произошло частичное обрушение кровли здания

«На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко», – отметили в надзорном ведомстве.

В СМИ уточняют, что от пожара пострадало кафе «ПловЦентр».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Публицист Кара-Мурза* приговорен к 25 годам колонии / Мужчина, беспричинно зарезавший в Москве двух человек, признан невменяемым / Первоклассник в Москве попал в больницу, понюхав найденный у школы порошок / Лжесоцработники обчистили квартиру московской пенсионерки на 3 млн рублей / Подростки в Москве подожгли ровесника из-за самоката / Заковал в наручники и избивал: житель Подмосковья задержан за вымогательство у знакомого почти 2 млн рублей / Сотрудник столичного сервисного центра украл наушники на 7,5 млн рублей / Замотал скотчем: жителя Москвы задержали за сексуальное насилие над бывшей подругой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,