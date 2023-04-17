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Понедельник, 17 апреля 2023, 14:34 мск

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В Москве завершается отопительный сезон

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых сетях и пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов», – цитирует Бирюкова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Городским службам предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч – жилые дома. Этот процесс проходит поэтапно в течение пяти дней, отметили в пресс-службе. Сначала отключат отопление на промышленных и административных объектах, а затем в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. После этого начнутся работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

«До 1 сентября специалисты проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 17 тысячах километров тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют», – добавил заместитель мэра.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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