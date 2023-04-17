В Москве раскрыта схема обналичивания маткапитала через покупку ветхих домов

Московские правоохранители раскрыли схему мошенничества с материнским капиталом путем покупки непригодных для жилья домов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«47-летняя женщина, имея опыт в сфере сделок с недвижимостью, подыскала для своих подельниц, желающих незаконно обналичить материнский капитал, частные дома в Рязанской области, в которых женщины проживать не намеревались. Документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о покупке жилых домов якобы для улучшения жилищных условий, предъявлялись в органы Пенсионного фонда для оплаты по договорам купли-продажи за счет средств материнского (семейного) капитала», – отметили в надзорном ведомстве.

Женщине с соучастницами удалось обналичить четыре сертификата и незаконно получить более 1,7 млн рублей. Теперь они обвиняются в совершении мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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