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Вторник, 18 апреля 2023, 14:16 мск

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Двое мужчин погибли в Подмосковье под колесами электричек

Двое мужчин погибли в Подмосковье при переходе железнодорожных путей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкомитета России.

Одно из ЧП произошло на 82 км пикет 3 станции «Подосинки», где погиб мужчина 1955 года рождения. Другой смертельный инцидент случился на 22 км между 1 и 2 путем перегона станции «Подлинки-Дачные». По предварительным данным, мужчины переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

По данным фактам организована доследственная проверка. Сотрудники СК провели осмотры мест происшествий, назначили необходимые экспертизы, организовали комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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