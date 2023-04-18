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Вторник, 18 апреля 2023, 14:16 мск

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В Госдуме назвали шум в Москве «серьезной проблемой»

Шумовое загрязнение в Москве является серьезной проблемой и способно сократить продолжительность жизни горожан до 5 лет. Об этом сегодня заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его мнению, система дорожного контроля в столице нуждается в дополнении.

«Сегодня, когда становится теплее на улицах, мы слышим, как город Москва погружается в шум – от дорогих авто, от тех моторов, которые рычат и ревут. И мы сегодня вышли с инициативой, что это нужно прекращать, ограничивать, потому что действительно, люди находятся в стрессе», – пояснил Чернышов.

Парламентарий отметил, что для борьбы с этой проблемой необходимо модернизировать систему дорожного контроля с помощью технологии искусственного интеллекта.

«Шумовое загрязнение – это действительно серьезная проблема сегодня. По оценкам исследователей, из-за шумового загрязнения сокращается продолжительность жизни наших людей до 5 лет», – подчеркнул Чернышов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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