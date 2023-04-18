В парке на севере Москвы 51-летний мужчина изнасиловал девочку и напал еще на одну

В Москве задержан мужчина, изнасиловавшего в парке 12-летнюю девочку и пытавшегося сделать то же в отношении другого ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Преступление было совершено 15 апреля. «Фигурант, находясь в одном из парков на севере Москвы, применяя насилие совершил в отношении 12-летней девочки действия сексуального характера, после чего он также попытался совершить действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, но не смог, так как последняя оказала активное сопротивление», – говорится в сообщении ведомства.

51-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). В ходе допроса он признал свою вину.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

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