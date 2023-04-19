Дело возбудили в Подмосковье по факту загадочного исчезновения трехлетней дочки погибшей женщины

Уголовное дело возбуждено в подмосковной Балашихе по факту исчезновения трехлетней девочки, чья мать накануне была найдена мертвой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«18 апреля в следственный отдел по Балашиха поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда многоэтажного дома обнаружено тело женщины 1984 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Каких-либо других повреждений не обнаружено. В ходе проверки установлено, что трехлетняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью, бесследно исчезла», – говорится в сообщении ведомства.

Дело об исчезновении ребенка возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным СК, следователи с участием криминалистов осмотрели квартиру, прилегающую к дому территорию, канализационные коллекторы, побережье реки Пехорка, но поиски пока не дали результатов

Следствие обратилось к гражданам с просьбой сообщить о возможном местонахождении девочки.

По данным телеграм-канала Baza, судя по записям камер видеонаблюдения, за день до падения женщина заходила в подъезд со своей дочерью и больше из дома не выходила. Однако, к моменту прибытия правоохранителей девочки в квартире не было. Для ее поиска были задействованы кинологи с собаками, но безрезультатно. Не дал результата и поквартирный обход и просмотр камер наблюдения. Сейчас к поискам девочки подключились волонтеры.

Как добавило издание, погибшая женщина эвакуировалась в Подмосковье из Луганска около года назад. По словам родных, она страдала от посттравматического стрессового расстройства.

Москва, Андрей Дорофеев

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