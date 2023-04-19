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Среда, 19 апреля 2023, 13:58 мск

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Разыскивавшуюся в Подмосковье трехлетнюю девочку нашли мертвой

Тело трехлетней девочки, которую сутки разыскивали в подмосковной Балашихе, нашли на козырьке подъезда многоэтажки – рядом с местом гибели ее матери. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В ходе детального осмотра места падения женщины в Балашихе обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда, с травмами, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры», – говорится в сообщении ведомства.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Тело матери было найдено на том же козырьке ранним утром 18 апреля. При этом в квартире, где проживали мать с дочерью, не обнаружили ребенка. Следователи с участием криминалистов осмотрели прилегающую к дому территорию, канализационные коллекторы, побережье реки Пехорка, но поиски не дали результатов.

В связи с этим, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствие обращалось к гражданам с просьбой сообщить о возможном местонахождении девочки.

СМИ сообщали, что погибшая женщина эвакуировалась в Подмосковье из Луганска около года назад. По словам родных, она страдала от посттравматического стрессового расстройства.

По данным столичных телеграм-каналов, мать вначале выбросила в окно ребенка, а затем покончила с собой.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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