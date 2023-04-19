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Среда, 19 апреля 2023, 13:58 мск

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Представился курьером: иностранец с ножом напал на женщину в центре Москвы

Вооруженный ножом гражданин одного из государств ближнего зарубежья ограбил женщину в центре Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник обратил внимание на незнакомку, которая возвращалась одна домой, и проследовал за ней. Когда жертва подошла к многоквартирному дому на улице Таганской и открыла дверь подъезда, преследователь представился ей курьером и попросил его впустить. Гражданка пропустила неизвестного вперёд и, немного подождав, тоже зашла внутрь, где последний напал на неё», – говорится в сообщении ведомства.

Угрожая ножом, злоумышленник потребовал отдать ему мобильный телефон. Испуганная женщина выполнила его требования, после чего налётчик скрылся с похищенным.

Материальный ущерб, по данным полиции, составил более 50 тысяч рублей.

В ходе патрулирования полицейские задержали подозреваемого на улице Моховой. Им оказался 30-летний неоднократно судимый приезжий из ближнего зарубежья. У нападавшего изъят и направлен на экспертизу нож, а также похищенный гаджет. Смартфон возвращён владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Фигурант заключен в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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