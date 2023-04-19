Двоих жителей Подмосковья арестовали по делу о расстреле мужчины и женщины в 1995 году

Двое жителей подмосковных Люберец арестованы по делу об убийстве мужчины и женщины, совершенном 28 лет назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, 4 августа 1995 года родственница одного из обвиняемых сообщила ему, что ее изнасиловали и указала на виновных.

«Мужчина, вооружившись огнестрельным оружием и попросив своего знакомого помочь ему, отправился в дом на территории Люберецкого городского округа. Обвиняемые бросили в окно дома гранату, после чего, угрожая огнестрельным оружием, вывели находившихся в доме двоих мужчин и женщину, поместили их в свой автомобиль и вывезли в лесной массив в городе Железнодорожный Балашихинского района, где совершили несколько выстрелов», – говорится в сообщении ведомства.

Один из потерпевших скончался на месте, второй мужчина смог добраться до дороги и был доставлен в больницу.

«После совершенного убийства обвиняемые отвезли женщину в лесной массив вблизи деревню Лукьяновка Люберецкого района, где также совершили ее убийство», – добавили в СК.

В ходе работы с материалами уголовных дел прошлых лет следователи установили новые обстоятельства преступления и получили показания свидетелей, которые прямо указали на убийц.

Задержанным мужчинам 1967 года рождения предъявлено обвинение по пунктам «з», «н» статьи 102, статьи 15 пунктам «з», «н» статьи 102 в редакции УК РСФСР и части 2 статьи 222 УК РФ (убийство двух человек и хранение оружия).

Москва, Андрей Дорофеев

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