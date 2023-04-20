Скелетированные останки человека нашли в центре Москвы

В одном из зданий в центре Москва обнаружен скелетированный труп. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«19 апреля 2023 года при проведении работ в здании, расположенном на улице Малая Никитская в городе Москве, обнаружены скелетированные останки человека», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом СК организована доследственная проверка. Следователями осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Андрей Дорофеев

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