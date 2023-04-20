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Четверг, 20 апреля 2023, 14:38 мск

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Обгоревший труп пенсионера обнаружили в Новой Москве

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москве

Правоохранители выясняют причины смерти мужчины, чей обгоревший труп был найден сегодня на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 20 апреля 2023 года на участке местности, расположенном в поселке Куриловское в Новой Москве, обнаружено тело мужчины с термическими ожогами», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, погибший – пенсионер 1948 года рождения. Его обнаружил проходивший по лесополосе местный житель.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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