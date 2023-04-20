Обгоревший труп пенсионера обнаружили в Новой Москве

Правоохранители выясняют причины смерти мужчины, чей обгоревший труп был найден сегодня на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 20 апреля 2023 года на участке местности, расположенном в поселке Куриловское в Новой Москве, обнаружено тело мужчины с термическими ожогами», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, погибший – пенсионер 1948 года рождения. Его обнаружил проходивший по лесополосе местный житель.

Москва, Андрей Дорофеев

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