«Зачем нам такой сервис?» В Госдуме оценили работу Банка России в 2022 году

Сегодня нижняя палата парламента большинством голосов приняла к сведению отчет Банка России за 2022 год. Наряду с эффективностью работы ЦБ, депутаты обратили внимание на ряд негативных моментов, в числе которых – неэффективность навязанной международными организациями политики и ее несоответствие новым условиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Госдумы Вячеслав Володин, в частности, отметил, что «несмотря на тяжелую ситуацию и вызовы, ЦБ эффективно решил задачи, связанные со сдерживанием инфляции». «Если сравнить с Европой, смотрите: в Венгрии уровень инфляции 25,6%, в Латвии – 17,2%, в Чехии – 16,5%... Снижение уровня инфляции защищает средства, и не растут цены, поэтому реально это работа по повышению благосостояния. Нам важно вот такие действия Центрального банка оценивать и там, где есть результат, высказывать слова поддержки», – заявил Володин.

Между тем, как отметил депутат Госдумы от ЛДПР Аркадий Свистунов, несмотря на хороший результат работы ЦБ в 2022 году, «на лаврах почивать нельзя». «Уверен, что сейчас на Западе происходит очень большая аналитическая работа с напряжением всех аналитических ресурсов – как же такое могло произойти! Ведь охват, меры, которые применили к РФ, предполагал совершенно другой результат. И эта аналитическая работа, уверяю вас, в будущем себя еще покажет. Эти действия еще как-то будут проявляться. Поэтому ЦБ вместе с правительством, то, что мы ожидаем от них в этой новой реальности, нужно выступать в буквальном смысле архитекторами новой финансовой структуры нашей страны, новых правил на этом рынке, новых критерием», – полагает он.

Парламентарий считает, что новая финансовая политика должна строиться на принципах «независимости, технологичности, а также устойчивости национальной валюты», которая с декабря упала на 30% по отношению к доллару. «Это же спекулянты. Понятно, что это такое. Поэтому здесь нужно ЦБ тоже подумать о дополнительных мерах – как предотвращать такие вещи. Ну, нельзя допускать вот эти всплески непредсказуемые по курсу рубля», – подчеркнул Свистунов.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева со своей стороны не согласилась с оценкой действий ЦБ по резкому повышению ключевой ставки в феврале прошлого года. «Главным вопросом не только экономического развития, но и военно-политической независимости является комплексная индустриализация и технологический суверенитет. Финансов в стране достаточно для этого, но они недоступны из-за дорогого кредита, обусловленного во многом высокой ключевой ставкой. Доказано, что влияние ключевой ставки на подавление инфляции минимально. А дорогой кредит – существенный тормоз инвестиций. При этом есть иные механизмы подавления паники и спекуляций», – пояснила она.

«Не пора ли в связи с этим пересмотреть ряд догм и рецептов денежно-кредитной политики, которые были выработаны в интересах определенных стран и транснациональных корпораций? И к таким рецептам относится использование ключевой ставки для таргетирования инфляции, что имеет следствием подавление экономического роста и инвестиций», – заявила Дмитриева.

В свою очередь депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг также раскритиковал политику ЦБ по регулированию инфляции резким повышением ставки, заявив, что это требует «особой оценки», которой пока никто не дал. «Даже не понимаю, как гражданам объяснить… люди, у которых упали доходы, а цены выросли, мы говорим – да все хорошо… Когда вы поднимаете ставку с 9,5 до 20%, вы автоматически увеличиваете стоимость денег для экономики. Фактически, вы сворачиваете финансирование экономической активности и останавливаете экономику. Ровно это мы наблюдали весной прошлого года… Удар по экономике был нанесен серьезный. И что очень плохо, никто так критически не оценивает сейчас», – констатировал он.

При этом депутат обратил внимание, что созданная политикой ЦБ низкая конкуренция в банковском секторе привела к завышению ими комиссий. «Банковская система – это просто финансовый посредник, который обеспечивает движение промышленности. Все! Это сервис! Ну не может сервис стоить дороже, чем деятельность по созданию основных средств, продуктов и так далее. А что у нас происходит? Вот я взял квартальные данные одного из промышленных предприятий, работающих успешно, один из лидеров… Чистая прибыль 255 млн, платежи в банковскую систему 406. То есть 38% от того, что сформировала система, создающая ценность в стране, оставила себе, а 62 отдала банковской системе. Ну, конечно, они (банки) будут в шоколаде всегда. Конечно, все у них будет хорошо, если 2/3 создаваемой в стране стоимости будет уходить туда. Зачем нам такой сервис? Извините, не дороговато ли? Нам тут говорят – а при чем тут ключевая ставка, для кредитования – это ставка, ожидание инфляции. Нет, это впрямую. Если ставка поднимается резко, для банков это автоматическая возможность в одностороннем порядке пересмотреть ставки, что собственно говоря, банки и делали», – подчеркнул Гартунг.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны отметил, что политика ЦБ до сих пор зависит от международных организаций. «Мы считаем, что велосипед изобретать не надо, а просто нужны руководители, которые будут заниматься решением проблем, а не «моя хата с краю» или быть исполнительными директорами МВФ. Мы как фракция еще с начала СВО подготовили проекты законов о выходе из МВФ, Банка мирового, ВТО, ВОЗ. Эти организации, кроме диктата и получения от нас взносов, нам в принципе ничего не дали», – заключил Коломейцев.

В итоге большинством в 361 голосов Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2022 год. Один депутат высказался против, 23 народных избранника воздержались.

Москва, Мария Соколова

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