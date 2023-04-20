Мособлсуд вынес приговор убийце, забившему насмерть молотком супругов-пенсионеров

Московский областной суд вынес приговор 32-летнему Виктору Богданову, признав его виновным в убийстве двух пенсионеров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что 10 августа 2021 года Богданов, располагая данными о месте жительства потерпевших и используя доверительные с ними отношения, так как раньше выполнял различные работы на садовом участке пенсионеров, прибыл на территорию садового товарищества «Искра», расположенного в Волоколамском городском округе. С целью завладения денежными средствами и имуществом потерпевших подсудимый, совершил разбойное нападение на супругов и нанес им удары молотком по голове», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

От полученных травм 81-летний мужчина скончался на месте, 84-летняя хозяйка дома, которую через сутки нашли соседи, умерла спустя несколько дней в больнице.

«Совершив убийства, мужчина обыскал дом и обнаружив денежные средства похитил их. Общая сумма похищенного составила 330 тыс рублей», – добавили в прокуратуре.

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета уточнили, что в лесополосе неподалеку от дома пенсионеров были обнаружены перчатки и молоток, на которых остались следы ДНК преступника. В рамках отработки круга общения потерпевших следствие вышло на Богданова и образцы его ДНК совпали с имевшимися в деле.

Суд приговорил Богданова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 1,6 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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