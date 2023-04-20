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Четверг, 20 апреля 2023, 18:56 мск

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Путин предложил губернатору Красноярского края новую должность

Архив. Фото пресс-службы Кремля

Губернатор Красноярского края Александр Усс переходит на другую работу по предложению главы государства. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», – сообщил Усс.

«Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку Президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», – отметил также глава Красноярского края.

Напомним, Усс был избран губернатором в 2018 году с результатом 60,2% голосов. Ранее почти два десятка длет занимал пост спикера заксобрания Красноярского края.

Красноярск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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Красноярск, Москва, Сибирь, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Отставки губернаторов, Путин Владимир,