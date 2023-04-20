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Четверг, 20 апреля 2023, 18:56 мск

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На зеленоградском заводе по производству телевизоров произошел пожар

Пожар произошел сегодня в Зеленограде на предприятии по производству бытовой электроники. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 16:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Конструктора Гуськова, д. 2, стр. 1. Происходило загорание предметов народного пользования на втором этаже трехэтажного производственно-складского здания», – говорится в сообщении ведомства.

В 17:16 пожар был локализован и в 17:20 полностью ликвидирован на площади 200 квадратных метров, уточнили в пресс-службе.

До прибытия пожарных люди из здания эвакуировались самостоятельно. Сведений о пострадавших не поступало.

В СМИ отмечают, возгорании произошло в здании, принадлежащем заводу электронных приборов «Квант». Там производят телевизоры Xiaomi, Hyundai, Starwind и многих других брендов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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