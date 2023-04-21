Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Москве

Двухлетняя девочка получила травмы в результате падения с девятого этажа жилого дома, расположенного на северо-западе столицы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Вечером 20 апреля 2023 года из окна девятого этажа жилого дома на улице Барышиха выпала малолетняя девочка 2021 года рождения. Ребенок жив. Девочка доставлена в больницу. В момент инцидента в квартире находилась мать малолетней», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Выяснение обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.

На распространенных прокуратурой фото видно, что рядом с местом падения ребенка лежит москитная сетка, которая, вероятно, и стала причиной инцидента.

«Не оставляйте ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть. Оградите ребенка от открытых окон. Помните: москитная сетка не защитит ребенка от падения», – обратилась прокуратура к родителям.

Москва, Андрей Дорофеев

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