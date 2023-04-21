Выходцы из Средней Азии совершили в Подмосковье разбойное нападение на китайских бизнесменов

Полицейские задержали пятерых граждан одного из государств Средней Азии, которые совершили в Подмосковье разбойное нападение на предпринимателей из Китая. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники на территории частного домовладения напали на двоих предпринимателей и их знакомую. Всех троих связали скотчем и под угрозой применения насилия потребовали деньги и ценные вещи. Получив отказ добровольно передать средства и имущество, незваные гости избили хозяев дома. Похитив мобильные телефоны, планшет, наручные часы и металлический сейф, налетчики скрылись на автомобиле одного из потерпевших, в котором находились три миллиона рублей», – рассказала Волк.

Полицейские установили личности подозреваемых. При поддержке Росгвардии четверо из них были задержаны в аэропорту «Шереметьево», откуда собирались вылететь за рубеж. Пятого фигуранта обнаружили по месту временного проживания на территории Ленинского городского округа Московской области.

«Задержанные сообщили, что не смогли взломать сейф и выбросили его в овраг. Похищенную машину оставили недалеко от места преступления, а деньги поделили и потратили. В ходе дальнейших мероприятий по местам проживания злоумышленников и в оборудованных ими тайниках сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества», – добавила представитель МВД.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой). Фигуранты заключены в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»