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Пятница, 21 апреля 2023, 12:09 мск

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В Серпухове вычислили педофила, напавшего на девочку почти четыре года назад

В подмосковном Серпухове задержали мужчину, совершившего преступление сексуального характера в отношении девочки-подростка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 23 августа 2019 года по адресу ул. Форса г. Серпухов обвиняемый, находясь в подъезде жилого дома, совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Преступление долгое время оставалось не раскрытым в связи с совершением его в условиях неочевидности. После проведения процедуры опознания потерпевшей удалось идентифицировать личность обвиняемого», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе допроса 40-летний мужчина признал свою вину и рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления. Он обвиняется по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Фигурант арестован. В рамках расследования назначено проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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