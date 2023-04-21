Медведев посоветовал министру обороны Германии задуматься о русском параде в Берлине

Желающий напасть на Россию немец должен быть готов к российскому параду в столице Германии. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в Twitter в ответ на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что ВСУ имеют право проводить операции на территории России.

«Министр обороны Германии, не особо задумываясь, брякнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он наверняка завидует славе военачальников третьего рейха. Ну, ему вообще-то нужно вспомнить историческую примету. Немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», – написал Медведев по-английски.

Ранее Писториус назвал абсолютно нормальным стремление Киева перенести войну на российскую территорию.

«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения», – сказал он в эфире ZDF.

Москва, Андрей Дорофеев

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