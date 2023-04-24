Подросток упал с крыши движущейся электрички в Подмосковье

Подросток 2007 года рождения получил травмы в Подмосковье в результате падения с движущейся электрички. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции Овражки.

«Следствием установлено, что 23 апреля 2023 года несовершеннолетний упал с крыши движущегося электропоезда сообщением Москва – Шатура. С телесными повреждениями он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении ведомства.

По факту инцидента организована доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий случившегося.

Москва, Андрей Дорофеев

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