Младенец, труп которого нашли в московской электричке, был рожден в санузле вагона

Младенец, труп которого сегодня утром нашли в столичном электропоезде, был рожден в санузле вагона. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что женщина родила в санитарном узле электропоезда мальчика, после чего совершила его убийство», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что сейчас столичные следователи устанавливают маршрут передвижения женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного.

Как сообщал «Новый День», тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли ранним утром в понедельник, 24 апреля, в туалете вагона электропоезда в районе шоссе Фрезер. Во рту младенца был обнаружен сверток бумаги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Личность матери ребенка устанавливается.

Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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