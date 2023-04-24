российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 апреля 2023, 13:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Московский суд отправил под домашний арест обвиняемого в краже антикварного палаша

Московский суд отправил под домашний арест фигуранта уголовного дела о хищении палаша, имеющего особую культурно-историческую ценность. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«В октябре 2017 года обвиняемый с соучастниками под предлогом покупки получил палаш в ножнах, изготовленный в Италии в начале ХХ века. Согласно заключению экспертизы, палаш в ножнах относится к культурным ценностям, имеющим особое значение. Взятые на себя обязательства злоумышленник не выполнил, денежные средства не передал, похитив принадлежащий мужчине предмет», – говорится в сообщении ведомства.

По данным потерпевшего, палаш оценивается в 8,5 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что следствие вышло на фигуранта после того, как третьи лица обратились к собственнику раритета с предложением его купить.

59-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Фигурант свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Женщина, убившая своего новорожденного ребенка в электричке, задержана / Младенец, труп которого нашли в московской электричке, был рожден в санузле вагона / Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Москве / На зеленоградском заводе по производству телевизоров произошел пожар / Скелетированные останки человека нашли в центре Москвы / Похитители требуют выкуп за маму помощницы сенатора – СМИ / Мосгорсуд отклонил апелляцию Яшина* на приговор по делу о распространении фейков об армии / Москвич, угрожавший выбросить годовалую дочь с 13 этажа, предстанет перед судом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,