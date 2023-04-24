Московский суд отправил под домашний арест обвиняемого в краже антикварного палаша

Московский суд отправил под домашний арест фигуранта уголовного дела о хищении палаша, имеющего особую культурно-историческую ценность. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«В октябре 2017 года обвиняемый с соучастниками под предлогом покупки получил палаш в ножнах, изготовленный в Италии в начале ХХ века. Согласно заключению экспертизы, палаш в ножнах относится к культурным ценностям, имеющим особое значение. Взятые на себя обязательства злоумышленник не выполнил, денежные средства не передал, похитив принадлежащий мужчине предмет», – говорится в сообщении ведомства.

По данным потерпевшего, палаш оценивается в 8,5 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что следствие вышло на фигуранта после того, как третьи лица обратились к собственнику раритета с предложением его купить.

59-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Фигурант свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

Москва, Андрей Дорофеев

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