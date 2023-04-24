Отключение централизованного отопления началось в Москве

Столичные власти приняли решение о завершении отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», – цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра отметил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. Специалистам предстоит отключить обогрев более 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Сначала проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

После отключения отопления начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Москва, Андрей Дорофеев

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