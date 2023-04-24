Путин поддержал идею уравнять денежное довольствие участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение уравнять денежное довольствие мобилизованных, контрактников и добровольцев, находящихся в зоне СВО. Эту тему глава государства обсудил сегодня с первым заместителем председателя Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андреем Турчаком.

«В положении мобилизованных контрактников и добровольцев остаются диспропорции. Мобилизованный доброволец получает сегодня 195 тысяч рублей, где бы он ни находился: на «передке», в тылу; а контрактник – только если он непосредственно на передовой», – отметил первый зампред Совфеда.

В качестве примера он привел ситуацию с начальником штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов. Он участвует в выполнении задач СВО. Но получает в разы меньше, чем тыловик, который находится «за лентой» в зоне спецоперации.

«Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции. Просили бы Вас поддержать это предложение», – продолжил Турчак.

«Так и надо сделать», – ответил Путин.

Среди прочих предложений, обсуждавшихся на встрече, прозвучало снятие временного ограничения на предоставление военной ипотеки.

«Сейчас рядовые и сержанты, отслужившие по контракту более трёх лет, имеют право стать участниками военной ипотеки, при этом кредит за приобретённое жильё выплачивает за них государство. Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет, который действует, до трёх или пяти», – сказал Турчак.

Москва, Андрей Дорофеев

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