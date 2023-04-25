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Вторник, 25 апреля 2023, 11:34 мск

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Экс-замглавы администрации Мытищ арестован по делу о мошенничестве

Бывший заместитель главы администрации подмосковных Мытищ арестован по обвинению в мошенничестве со строительными контрактами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, обвиняемый, замещая должность заместителя главы администрации городского округа Мытищи, с мая по июль 2020 года использовал подконтрольную организацию для заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ, которые в действительности не исполнены. «В дальнейшем были подписаны акты о приемке выполненных работ и на расчетные счета фирмы перечислены денежные средства в размере более 1 млн рублей, чем причинен ущерб бюджету муниципального образования», – говорится в сообщении ведомства.

Фигуранту предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Он заключен в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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