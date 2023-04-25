Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 1, 8 и 9 мая

Парковка на всех улицах столицы будет бесплатной в майские праздники. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Мы традиционно отменяем плату за уличные городские парковки в государственные праздники по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Поскольку в эти дни на дорогах меньше машин, бесплатная парковка не влияет на загруженность – она ниже, чем в будни. Просим автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, в том числе правила остановки и стоянки», – цитирует Ликсутова пресс-служба департамента транспорта столицы.

В дептрансе уточнили, что 1, 8 и 9 мая парковка будет бесплатная на всех улицах Москвы. В эти три дня водителям не надо будет оплачивать стоянку на всех уличных парковках, включая улицы с тарифами 380 и 450 руб в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно по действующим тарифам.

«Обращаем внимание, что 29 апреля и 6 мая уличные парковки будут платными, а 30 апреля и 7 мая – бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб в час», – добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

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